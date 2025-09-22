Marotta a Radio 1 | Abbiamo la forte esigenza di avere uno stadio nuovo Senza l’intervento dei fondi americani per Inter e Milan…

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, torna a parlare del tema della vendita di San Siro ai nerazzurri e al Milan. Intervenuto sulle frequenze di Radio 1 nel corso di Radio anch’io sport, il Presidente e CEO dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato la situazione relativa al futuro di San Siro e al nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni SU SAN SIRO – « Parlo come presidente, come cittadino milanese e come uomo di sport. Milano è una delle città più attrattive d’Europa, ma rischia di diventare marginale nel panorama calcistico europeo. Non è più in grado di ospitare una finale di Champions League, non sarà una delle città candidate a ospitare gli Europei del 2032. 🔗 Leggi su Internews24.com

