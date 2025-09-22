Marotta a Mediaset | San Siro? Lo stadio per noi è prioritario! Se non si risolve col Comune di Milano andremo altrove Rozzano tra le alternative

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, si sofferma sul tema del nuovo stadio per i nerazzurri e per il Milan e sul futuro di San Siro. Nel post partita di Inter – Sassuolo, il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulla delicata questione stadio ai microfoni di Sport Mediaset, sottolineando come San Siro, pur icona di Milano, non sia più idoneo per ospitare finali di Champions League o eventi futuri di rilievo. Marotta ha spiegato che, se il Comune non dovesse trovare soluzioni, il club potrebbe valutare alternative fuori città, pur privilegiando Milano. L’Inter e il Milan, con investitori privati pronti a spendere circa un miliardo e mezzo, puntano a un impianto moderno che rappresenti un vanto per la città. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Mediaset: «San Siro? Lo stadio per noi è prioritario! Se non si risolve col Comune di Milano andremo altrove, Rozzano tra le alternative»

