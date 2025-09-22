Marocco chiama Italia Dai maxi investimenti di Rabat passa il successo del piano Mattei
In vent’anni il regno di Mohammed VI ha cambiato faccia, smentendo gli stereotipi sull’Africa arretrata Ora rilancia nuovi progetti, dalla logistica all’energia. Mentre collabora con l’Occidente contro il jihadismo. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: marocco - chiama
Dalle città imperiali ai vicoli blu di Chefchaouen, dal silenzio del deserto al fascino vibrante di Marrakech: un viaggio che profuma di spezie e si accende di tramonti infuocati. Lasciati sorprendere dall’anima autentica del Marocco. Prenota ora! Chiama al te - facebook.com Vai su Facebook
? #ElAynaoui: "Un orgoglio la chiamata del #Marocco, sono qui per aiutare la squadra. Il ct #Regragui mi ha sempre dato buoni consigli" ? https://tinyurl.com/4facmyz4 #ASRoma - X Vai su X
Stellantis raddoppia la produzione in Marocco e assume: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro; Pesca e mercati ittici, blitz della Finanza: sequestrati beni per 50 milioni a un imprenditore mafioso; Maxi operazione antidroga DDA, 45 misure cautelari in tutta Italia: stupefacenti arrivavano anche a Foggia.
Denise Zaksongo scomparsa in Marocco, avvocata italiana in viaggio verso il Burkina Faso. Il cellulare risulta spento - Si chiama Denise Zaksongo, è avvocata ed ex vice direttrice del Cara di Mineo ed era in viaggio dall'Italia verso il Burkina ... Si legge su corriereadriatico.it
Marocco, percorsi migratori regolari per l’Italia: l’ingresso di 500 lavoratori nella meccatronica - ROMA – Si è concluso oggi a Roma, con un incontro istituzionale presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incontro di una delegazione in visita dal Marocco nell’ambito del ... Lo riporta repubblica.it