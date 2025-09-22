Mark Ruffalo esprime preoccupazione per il fatto che la Disney romperà l’America ??dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

Mark Ruffalo esprime preoccupazione per il fatto che la Disneyromperà l’America”??dopo la sospensione di Jimmy Kimmel La sospensione di Jimmy Kimmel dalla ABC continua a fare notizia. Il conduttore di Jimmy Kimmel Live! ha recentemente aperto una puntata del suo programma con un monologo in cui affermava che la “ gang MAGA ” stava “cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro”. Kimmel ha poi accusato gli esponenti di destra di “ fare tutto il possibile per trarne vantaggio politico ” e di “ lavorare duramente per trarre profitto dall’omicidio “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

