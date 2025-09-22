Il giornalista Mario Giordano ha denunciato pubblicamente, con un post pubblicato sul suo profilo X, un episodio che ha immediatamente suscitato polemiche e preoccupazione. Secondo quanto riferito, un personaggio noto nel panorama mediatico avrebbe diffuso sui social un’immagine che lo ritrae con un bollino rosso in testa accompagnato dalla scritta “mettere a fuoco”. Leggi anche: Caso Kirk, Mario Giordano attacca la sinistra e replica a Roberto Saviano: “Si è ammazzato da solo” Un gesto che, a detta del conduttore televisivo, va ben oltre i limiti della critica. “C’è qualcuno che si diverte a mettermi sui social con un bollino rosso in testa e l’invito a ‘mettere a fuoco’ – scrive Giordano –. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Giordano denuncia: “Una persona nota si diverte a mettermi sui social con un bollino rosso in testa e l’invito a ‘mettere a fuoco’”