Mario Giordano denuncia | Una persona nota si diverte a mettermi sui social con un bollino rosso in testa e l’invito a ‘mettere a fuoco’
Il giornalista Mario Giordano ha denunciato pubblicamente, con un post pubblicato sul suo profilo X, un episodio che ha immediatamente suscitato polemiche e preoccupazione. Secondo quanto riferito, un personaggio noto nel panorama mediatico avrebbe diffuso sui social un’immagine che lo ritrae con un bollino rosso in testa accompagnato dalla scritta “mettere a fuoco”. Leggi anche: Caso Kirk, Mario Giordano attacca la sinistra e replica a Roberto Saviano: “Si è ammazzato da solo” Un gesto che, a detta del conduttore televisivo, va ben oltre i limiti della critica. “C’è qualcuno che si diverte a mettermi sui social con un bollino rosso in testa e l’invito a ‘mettere a fuoco’ – scrive Giordano –. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta
Tommaso Labate al posto di Mario Giordano, Bianca Berlinguer si prende un programma anche su Canale 5
Il segreto delle "Dinasty". Nicola Porro intervista Mario Giordano
Mario Giordano, un mattatore “Fuori dal coro”; Mi hanno occupato la casa; Ivrea, aggredita la giornalista Delia Mauro.
Mario Giordano, 'con Fuori dal Coro dalla parte dei cittadini' - La missione resta la stessa, "sviluppare le nostre inchieste sempre dalla parte dei cittadini, sul territorio: abbiamo 21 inviati che da quindici giorni battono l'Italia nelle zone dimenticate, docume ... Lo riporta ansa.it
Mario Giordano: vi racconto i “Pescecani” - A Vicenza la presentazione del libro del direttore del Tg4 che denuncia storie incredibili di persone che hanno divorato il Paese – FOTO e VIDEO “Non mi rassegno alla rassegnazione”. Riporta panorama.it