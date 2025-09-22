Marina Cavalieri uccisa a colpi di carabina mentre dormiva | il marito condannato a 18 anni di carcere
Condannato a 18 anni di reclusione Giovanni Vascelli, il 66enne che nell'ottobre 2024 uccise la moglie Marina Cavalieri, 62 anni, nella loro abitazione a Sant'Andrea Bagni, frazione di Medesano (Parma). L'uomo freddò con tre colpi di carabina la consorte addormentata. L'accusa aveva chiesto 23 anni ma i giudici hanno riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
