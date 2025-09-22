Mariglianella Spuntano coltelli durante rissa tra 14enni alla festa | ipotesi sfida social

Paura nella serata di festa a Mariglianella, dove i Carabinieri sono dovuti intervenire in via Napoli per sedare una lite tra due ragazzini di 14 anni. L’episodio è avvenuto mentre, a poche decine di metri, centinaia di persone assistevano al concerto organizzato nell’ambito della rassegna comunale “Mariglianella cresce”, coincisa con i giorni dedicati ai festeggiamenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

