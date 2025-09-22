Mariglianella lite tra 14enni durante la festa patronale | uno armato di coltelli
Carabinieri intervengono e bloccano un 14enne armato durante la festa patronale a Mariglianella. Serata di paura a Mariglianella, in occasione della festa patronale di San Giovanni Evangelista. Durante il concerto in via Napoli, due 14enni hanno iniziato a litigare violentemente. Uno dei ragazzi ha estratto un coltello a farfalla e ha tentato di colpire il coetaneo. I carabinieri, già impegnati nel servizio di ordine pubblico, sono intervenuti in tempo bloccando l’aggressore e sequestrando l’arma. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato nelle tasche del minore un altro coltello a serramanico e una dose di hashish. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: mariglianella - lite
