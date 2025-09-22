Maria De Filippi torna nelle case degli italiani, dopo circa tre mesi di assenza, con le prime puntate di Uomini e Donne a settembre 2025. La nota conduttrice di Canale 5 apre la 30esima edizione del suo dating show, tanto amato dal pubblico. I telespettatori non vedevano l’ora di ritrovare lei e tutti gli altri protagonisti della trasmissione del pomeriggio in quello studio. Tra colpi di scena, tensioni, nuove storie d’amore e grandi litigi, ecco che uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5 è di nuovo in azione. Per questo ritorno, Maria ha scelto di indossare un outfit casual, caratterizzato da un paio di jeans e una camicia a pois. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Maria De Filippi, camicia in seta a pois: brand, costo e versione low cost