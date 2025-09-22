Maria Chiara Giannetta | nella stagione 3 una Blanca fragile e diversa

Roma, 22 set. (askanews) - Decisa a risolvere i casi più complicati, con il suo sesto senso e la capacità di prevedere le cose e leggere nelle persone. Torna "Blanca", la detectite ipovedente, uno dei personaggi tv più amati. Ma nella terza stagione, dal 29 settembre su Rai 1, (in sei serate), non mancheranno le sorprese e la protagonista sarà fin dall'inizio diversa da come l'avevamo lasciata: non più così sicura di sé e pronta a tutto: si sente persa senza più accanto l'amato cane guida Linneo, "i suoi occhi" come dice Blanca stessa. La sua interpreta Maria Chiara Giannetta: "Anche rivedendomi mi sono detta: è proprio tosta, davvero questo lutto e il superamento del lutto la fanno doventare anche aggressiva verso gli altri, come se fosse sempre in protezione, su tutto, ma anche dubbiosa, come se non riuscisse a entrare più in contatto con la sua parte istintiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria Chiara Giannetta: nella stagione 3 una Blanca fragile e diversa

