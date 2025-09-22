Maria Chiara Giannetta | Blanca in lutto dovrà ritrovare la sua leggerezza
(Adnkronos) – "Nella terza stagione tutto cambia. Blanca incontrerà un po' di oscurità emotiva. L'abbiamo sempre vista a colori, nei nuovi episodi la vedrete in bianco è nero". A parlare è l'attrice Maria Chiara Giannetta, che torna nei panni dell'amata consulente ipovedente di un commissariato di polizia genovese in 'Blanca 3', la serie prodotta da . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: maria - chiara
Fashion e royalità: Maria Carolina e Maria Chiara a Saint Tropez
È una Blanca diversa quella che ritroviamo nella terza stagione: ecco il primo trailer della serie tv con Maria Chiara Giannetta. La vedremo in autunno su Rai 1
Blanca 3: ecco il teaser trailer e il teaser poster della nuova stagione della Fiction con Maria Chiara Giannetta
Maria Chiara Argirò - facebook.com Vai su Facebook
#Blanca sta per tornare. Con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci e due new entry: Domenico Diele e Matilde Gioli. Prossimamente su Rai 1. #BlancaLaSerie #Blanca3 - X Vai su X
Maria Chiara Giannetta: “Una inedita Blanca in bianco e nero”; Dal 29 settembre su Rai 1 la terza stagione di “Blanca” con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno; Maria Chiara Giannetta: «Scendiamo in piazza tutti uniti per Gaza. Pensiamo agli esseri umani, non alle polemiche.
Maria Chiara Giannetta: «Scendiamo in piazza tutti uniti per Gaza. Pensiamo agli esseri umani, non alle polemiche» - L'attrice è protagonista della terza stagione della serie Blanca, dal 29 settembre su Rai 1 in prima serata con tante novità ... Secondo vanityfair.it
Maria Chiara Giannetta: "Blanca in lutto, dovrà ritrovare la sua leggerezza" - L'abbiamo sempre vista a colori, nei nuovi episodi la vedrete in bianco è nero". Lo riporta adnkronos.com