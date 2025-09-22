Mareggiate ai Lidi spiaggia dimezzata in 5 anni

Comacchio, 22 settembre 2025 –  “Nel giro di cinque anni la spiaggia del bagno Isa si è in pratica dimezzata, è plausibile purtroppo che nel giro di una manciata d'anni questo come altri lidi possano essere completamente mangiati dal mare”, è l’allarme erosione lanciato da Gianfranco Vitali, presidente della delegazione di Comacchio di Confcommercio. Un imprenditore storico dei nostri lidi, un uomo che da sempre ha investito e investe sul turismo. Il mare una sua seconda casa. L’allarme di Vitali arriva a pochi giorni dalla mareggiata che si è abbattuta sul litorale, mareggiata che ha strappato un pezzo di spiaggia dello stabilimento balneare ’Isa’, a Lido di Volano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

