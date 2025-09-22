Mare e lavoro porti e turismo | dite la vostra sulla Blue Economy italiana

Con quasi 8mila chilometri di coste e una posizione strategica al centro del Mediterraneo, l’Italia ha nel mare una delle sue principali leve di crescita economica. La Blue Economy comprende settori cruciali come trasporto merci e passeggeri, cantieristica, pesca, turismo e logistica portuale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: mare - lavoro

Meloni: a lavoro su un nuovo Piano del mare e strategia industriale

Trovato teschio in mare a Chiavari, allarme dai bagnanti: l’ipotesi del 19enne decapitato dai datori di lavoro

Mare, Abodi: “Più grande impianto sportivo a cielo aperto, offre lavoro, sport e formazione”

Anche quest'anno la #PoliziadiStato sarà presente con uno stand alla 65^ edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova che si svolge dal 18 fino al 23 settembre presso la Fiera di Genova. Potrete scoprire l'evoluzione del nostro lavoro in mare, con l'e - facebook.com Vai su Facebook

Porti turistici, la Regione approva il piano: svolta per Montalto e Tarquinia; Salerno, delocalizzazione porto: un’incognita sospesa tra “lavoro e turismo”; Padovano (Confcommercio-Sib) sul dragaggio del porto: Il lavoro di squadra sta dando i suoi frutti.

La corsa dei porti del Sud - I due terzi del trasporto internazionale dell’Unione Europea delle merci in volumi viene fatta via mare, percentuale che sale per chi ha più manifatturiero, per chi ha ... Secondo ilmattino.it

Nuovi porti a Tarquinia e Montalto: previsti approdi da 300 a 600 posti barca ciascuno - Soddisfatto anche il presidente dell’Università Agraria Riglietti ... Si legge su civonline.it