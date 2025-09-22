Marco Rossi | L’Ungheria mi ha salvato la vita in Italia mi hanno chiesto due volte soldi per allenare

Il ct dell’Ungheria Marco Rossi ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di quanto sia difficile affermarsi come allenatori in Italia e di come sia arrivato in Ungheria. Rossi: «L’Ungheria mi ha salvato la vita, non ho mai ricevuto offerte dall’Italia». Rossi, in che senso l’Ungheria l’ha salvata? « Mi ha dato la possibilità di lavorare, l’Italia no. Magari anche per responsabilità mia: non ho mai saputo vendermi. Con la Cavese avevo vissuto una stagione assurda, i tifosi fecero pressioni sul presidente per cacciarmi. Da lì ho passato un anno e mezzo da incubo ». Le chiedevano soldi per allenare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

