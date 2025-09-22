Marco Rossi | In Italia mi hanno chiesto soldi per allenare Non ho mai guadagnato cifre folli

Marco Rossi racconta il passaggio in Ungheria: "Mi ha dato la possibilità di lavorare, dopo essere stato cacciato dalla Cavese ho passato un anno e mezzo da incubo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

marco rossi italia hannoMarco Rossi: «L’Ungheria mi ha salvato la vita, in Italia mi hanno chiesto due volte soldi per allenare» - Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di quanto sia difficile affermarsi come allenatori in Italia. Scrive ilnapolista.it

