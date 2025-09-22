Marco Rossi | In Italia mi hanno chiesto soldi per allenare Non ho mai guadagnato cifre folli

Marco Rossi racconta il passaggio in Ungheria: "Mi ha dato la possibilità di lavorare, dopo essere stato cacciato dalla Cavese ho passato un anno e mezzo da incubo".

Marco Rossi: «L'Ungheria mi ha salvato la vita, in Italia mi hanno chiesto due volte soldi per allenare» - Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di quanto sia difficile affermarsi come allenatori in Italia.

Marco Rossi: "Ero quasi commercialista, l'Ungheria mi ha salvato. Ogni tanto Orban mi scrive e..." - Il ct italiano si racconta da Budapest: "Ho detto no a Premier e Bundesliga, in Italia non mi hanno mai voluto.