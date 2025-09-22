Marco Belinelli è il nuovo ambasciatore Virtus

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna 22 settembre 2025 - Marco Belinelli è il nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor Virtus.  Lo aveva anticipato il presidente Massimo Zanetti, oggi è arrivata la conferma, Belinelli entra a tutti gli effetti nello staff dirigenziale bianconero. Capitano delle ultime 4 stagioni bianconere, bandiera che ha alzato trofei a livello internazionale e nazionale tra cui anche lo scudetto numero 17 conquistato nel giugno scorso, il nativo di san Giovanni in Persiceto in Virtus sarà Brand Ambassador e Basketball Advisor, occupando un ruolo di consulenza per l’area istituzionale, commerciale e l’area sportiva del club bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

marco belinelli 232 il nuovo ambasciatore virtus

© Sport.quotidiano.net - Marco Belinelli è il nuovo ambasciatore Virtus

In questa notizia si parla di: marco - belinelli

Il Festival della Cultura Sportiva svela gli ospiti, ci sarà anche l'ex campione dell'Nba Marco Belinelli

Marco Belinelli resta alla Virtus Bologna con un nuovo ruolo

Virtus, anche la Nba omaggia Belinelli. Brown: "Marco mi faceva impazzire"

Belinelli si ritira Non è facile dire addio ma è il momento.

marco belinelli 232 nuovoMarco Belinelli &#232; il nuovo ambasciatore Virtus -  Un nuovo impegno professionale, non più in campo, ma altrettanto importante per il presente e per il futuro del club bianconero ... Da sport.quotidiano.net

marco belinelli 232 nuovoVirtus Bologna, Marco Belinelli nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor - Massimo Zanetti, presidente della Virtus Olidata Bologna, ha annunciato che Marco Belinelli continuerà a far parte della società nel ruolo di Brand Ambassador e Basketball Advisor - Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Belinelli 232 Nuovo