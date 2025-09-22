Marco Belinelli è il nuovo ambasciatore Virtus
Bologna 22 settembre 2025 - Marco Belinelli è il nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor Virtus. Lo aveva anticipato il presidente Massimo Zanetti, oggi è arrivata la conferma, Belinelli entra a tutti gli effetti nello staff dirigenziale bianconero. Capitano delle ultime 4 stagioni bianconere, bandiera che ha alzato trofei a livello internazionale e nazionale tra cui anche lo scudetto numero 17 conquistato nel giugno scorso, il nativo di san Giovanni in Persiceto in Virtus sarà Brand Ambassador e Basketball Advisor, occupando un ruolo di consulenza per l’area istituzionale, commerciale e l’area sportiva del club bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
