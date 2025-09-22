Marche al voto ecco chi comanda davvero nell' ex regione rossa
Le Marche che si apprestano a rinnovare il proprio consiglio regionale sono la meno rossa delle (antiche) regioni rosse: le fortezze a sud del Po che resistono in Emilia-Romagna, probabilmente in Toscana (la conferma arriverà il 12 e 13 ottobre) e che hanno già tremato in Umbria, governata dal. 🔗 Leggi su Today.it
L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora
I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche
Marche verso il voto. Mancini si schiera: "Io tifo Acquaroli"
