Maranello ricorda il sacrificio del Vicebrigadiere Messineo a 51 anni dalla morte

Modenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà domani alle 18.00, a Maranello, prima nell’omonima piazza Messineo e poi all’interno della Chiesa di San Biagio, la cerimonia di commemorazione del sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Emanuele Messineo, proditoriamente ucciso il 23 settembre 1974 nel corso di un intervento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

