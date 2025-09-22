Maranello ricorda il sacrificio del Vicebrigadiere Messineo a 51 anni dalla morte
Si svolgerà domani alle 18.00, a Maranello, prima nell’omonima piazza Messineo e poi all’interno della Chiesa di San Biagio, la cerimonia di commemorazione del sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Emanuele Messineo, proditoriamente ucciso il 23 settembre 1974 nel corso di un intervento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: maranello - ricorda
Maranello ricorda il sacrificio del Vicebrigadiere Messineo a 51 anni dalla morte
Frederic #Vasseur ha ancora fiducia in Lewis #Hamilton, sebbene i suoi risultati non siano all’altezza delle aspettative. Il team principal ricorda i risultati positivi, e spiega cosa sta andando storto a Maranello. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it… - X Vai su X
Oltre cento giovani ciclisti hanno partecipato ieri al Gran Premio Città di Maranello, competizione riservata alla categoria "Esordienti", promossa dalla Ciclistica Maranello. Vincitore assoluto è Sergio Pellegrini, primo classificato della categoria 2° anno e campi - facebook.com Vai su Facebook
Maranello ricorda il sacrificio del Vicebrigadiere Messineo a 51 anni dalla morte.