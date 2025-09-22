Mara Venier ospita Giorgia Meloni a Domenica In e scoppia la polemica | cos’ha detto la premier e le reazioni

L’occasione era quella di promuovere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco, ma la presenza di Giorgia Meloni in collegamento con Mara Venier a 'Domenica In' ha scatenato un putiferio tra opposizione indignata e semplici cittadini che gridano alla tv di regime. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

