Mara Venier e Teo Mammucari il siparietto provocatorio a Domenica In

News tv. – Mara Venier e Teo Mammucari non perdono occasione per far parlare di sé: la nuova stagione di Domenica In è iniziata tra scintille, ironia e un siparietto che ha già fatto il giro del web. Il debutto della 50ª edizione ha visto i due protagonisti rubare la scena con uno scambio di battute che ha lasciato il pubblico tra il divertito e lo scandalizzato. Ma cosa è davvero accaduto in studio? Leggi anche: “La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: cos’è successo Leggi anche:  Cruciani e Del Debbio, lite choc in diretta Tv: cala il gelo in studio (VIDEO) Mara Venier e Teo Mammucari, il siparietto provocatorio a Domenica In. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Domenica In, predominio di Mara Venier nella nuova edizione. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo; Mara Venier fa da valletta a Mammucari a Domenica In, la frecciata alla Ruota della fortuna: Mi chiamo Samara; Domenica In oggi 21 settembre prima puntata. Anticipazioni, cosa fa Teo Mammucari con Mara Venier.

mara venier teo mammucariTeo Mammucari irrompe a Domenica In e mette in difficoltà Mara Venier: “Un macello” - Dopo settimane di attesa, polemiche e indiscrezioni, Mara Venier ha accolto i milioni di telespettatori collegati su Rai 1 con grande emozione ... Scrive quilink.it

mara venier teo mammucariDomenica In, predominio di Mara Venier nella nuova edizione. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo - », urla il pubblico in studio, mentre una voce fuori campo annuncia: «In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, intrattenimento day time presenta ... Segnala ilmessaggero.it

