News tv. – Mara Venier e Teo Mammucari non perdono occasione per far parlare di sé: la nuova stagione di Domenica In è iniziata tra scintille, ironia e un siparietto che ha già fatto il giro del web. Il debutto della 50ª edizione ha visto i due protagonisti rubare la scena con uno scambio di battute che ha lasciato il pubblico tra il divertito e lo scandalizzato. Ma cosa è davvero accaduto in studio? Leggi anche: “La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: cos’è successo Leggi anche: Cruciani e Del Debbio, lite choc in diretta Tv: cala il gelo in studio (VIDEO) Mara Venier e Teo Mammucari, il siparietto provocatorio a Domenica In. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mara Venier e Teo Mammucari, il siparietto provocatorio a “Domenica In”