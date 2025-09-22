Mara Venier e Teo Mammucari il siparietto provocatorio a Domenica In
News tv. – Mara Venier e Teo Mammucari non perdono occasione per far parlare di sé: la nuova stagione di Domenica In è iniziata tra scintille, ironia e un siparietto che ha già fatto il giro del web. Il debutto della 50ª edizione ha visto i due protagonisti rubare la scena con uno scambio di battute che ha lasciato il pubblico tra il divertito e lo scandalizzato. Ma cosa è davvero accaduto in studio? Leggi anche: “La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: cos’è successo Leggi anche: Cruciani e Del Debbio, lite choc in diretta Tv: cala il gelo in studio (VIDEO) Mara Venier e Teo Mammucari, il siparietto provocatorio a Domenica In. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: mara - venier
DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO
Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?
Mara Venier lascia la RAI: il terremoto che mette in crisi l’azienda
Abbiamo una presidente del Consiglio che da 250 giorni non risponde alle domande dei giornalisti ma va a parlare delle pastarelle della domenica da Mara Venier. E non siamo la Corea del Nord. - facebook.com Vai su Facebook
Se Meloni si mette a occupare Domenica In per parlare di pastarelle significa che è davvero preoccupata. Non risponde alle interrogazioni in Parlamento ma a Mara Venier racconta i dettagli del suo pranzo domenicale. Il mondo brucia, la Meloni si occupa di - X Vai su X
Domenica In, predominio di Mara Venier nella nuova edizione. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo; Mara Venier fa da valletta a Mammucari a Domenica In, la frecciata alla Ruota della fortuna: Mi chiamo Samara; Domenica In oggi 21 settembre prima puntata. Anticipazioni, cosa fa Teo Mammucari con Mara Venier.
Teo Mammucari irrompe a Domenica In e mette in difficoltà Mara Venier: “Un macello” - Dopo settimane di attesa, polemiche e indiscrezioni, Mara Venier ha accolto i milioni di telespettatori collegati su Rai 1 con grande emozione ... Scrive quilink.it
Domenica In, predominio di Mara Venier nella nuova edizione. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo - », urla il pubblico in studio, mentre una voce fuori campo annuncia: «In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, intrattenimento day time presenta ... Segnala ilmessaggero.it