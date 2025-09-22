Manovra fiscale 2026 | il governo lavora al taglio dell’Irpef

Il Governo studia la prossima manovra fiscale con due obiettivi chiari per incrementare lo stipendio: un taglio dell’Irpef per il ceto medio e una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Le misure puntano a ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese e ad offrire un sostegno concreto ai contribuenti in difficoltà, favorendo la ripresa economica. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Manovra fiscale 2026: il governo lavora al taglio dell’Irpef

Extraprofitti, pace fiscale, Irpef. La Manovra del centrodestra tra annunci e (soliti) tormentoni estivi

Manovra 2025, flat tax e pace fiscale al centro della strategia governativa. Salvini conferma: “Quello che si aspettano milioni di italiani”

Arriva il taglio Irpef in manovra: l'aliquota scende dal 35% al 33% per i redditi fino a 60mila euro. Una misura che interessa oltre 13,6 milioni di contribuenti e che il Governo presenta come un segnale al ceto medio, da anni schiacciato dalla pressione fiscale.

Cantiere Manovra: Irpef- banche e lotta all'evasione tra i nodi allo studio • Taglio dell'Irpef, recupero dell'evasione fiscale e misure sul mondo bancario. In vista della manovra iniziano a emergere i dettagli finanziari delle misure allo studio del Go…

Legge di Bilancio 2026: taglio Irpef in arrivo?; IRPEF, il Governo studia il nuovo taglio in Manovra 2026: ecco i risparmi attesi; Manovra 2026: dal taglio IRPEF alla rottamazione, le ipotesi al vaglio del Governo.

Manovra 2026: Irpef, pace fiscale e flat tax le mosse di Giorgetti e Salvini - La Lega rilancia: banche in aiuto alla Manovra oltre a flat tax, pace fiscale per tutti e revisione di Irpef e regole Isee ... Scrive quifinanza.it

San Marino. IGR, ecco cosa cambia con la manovra. Il Governo: “Meno pressione fiscale sui redditi più bassi” - La riforma dell’Imposta Generale sui Redditi che entrerà in vigore dal 2026 mira, nelle intenzioni del Governo, a costruire un sistema più equo e ... Segnala libertas.sm