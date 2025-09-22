Manovra 2026 al via il percorso verso l'approvazione | quali sono le prossime tappe e date in calendario

È iniziato oggi, in un certo senso, il percorso che porterà all'approvazione della Manovra 2026. Prima i dati Istati sui conti pubblici, poi le prime comunicazioni del governo Meloni. La legge di bilancio vera e propria è attesa a ottobre, mentre il voto finale del Parlamento deve arrivare entro il 31 dicembre 2025. Ecco tutte le tappe. 🔗 Leggi su Fanpage.it