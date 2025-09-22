Manna | C’è stato rammarico dopo il City volevamo capire il nostro livello

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky e ha commentato la gara tra Napoli e Pisa che sta per iniziare. Di seguito le dichiarazioni integrali. Manna: «Col City ci è rimasto un po’ di rammarico». «Col City volevamo capire il nostro livello, poi la partita è andata in quella direzione che conoscete. C’era rammarico nello spogliatoio in questo senso, ma poi abbiamo cancellato tutto e siamo andati avanti. Abbiamo comunque tenuto bene contro una squadra di grande qualità, che ci ha fatto due gol di grande fattura. De Bruyne e Scott? È indubbio che Scott è diventato uno degli idoli di questa squadra, quindi è entrato davvero a pié pari in questo progetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

