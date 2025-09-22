Manifestazioni Pro Pal disagi e treni bloccati alle stazioni ferroviarie di Milano Lucca e Reggio Emilia

Duecento manifestanti, dalle ore 18,30, bloccano la stazione di Lucca. Venti di loro stanno occupando la sede ferroviaria.  Sul posto è presente il personale di Fs Sec e PolFer per fare, in modo, che la situazioni torni quanto prima alla normalità. Al momento la circolazione, infatti, è sospesa. Il treno R 19179 (Pisa – Aulla) è attualmente fermo in linea tra Biv. Montuolo e Lucca. Problemi registrati anche a Reggio Emilia, dove la circolazione viene sospesa per la presenza manifestanti sui binari. La situazione non è tra le migliori neanche nel capoluogo lombardo. A Milano treni cancellati e persone ferme per ore, a causa delle violente proteste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

