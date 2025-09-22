Manifestazione pro Palestina Milano a ferro e fuoco | Giorgia Meloni rompe il silenzio

Nel recente scontro che ha avuto luogo a Milano, il premier Giorgia Meloni ha espresso una ferma condanna riguardo agli eventi di violenza e vandalismo. Le sue dichiarazioni, diffuse sui social media, dipingono un quadro di indignazione nei confronti di un gruppo di individui descritti come “pseudo-manifestanti”. Secondo le parole di Meloni, queste persone, che si auto-definiscono “pro-pal”, “antifa” e “pacifisti”, hanno devastato la stazione e ingaggiato scontri con le Forze dell’Ordine. La premier sottolinea che tali azioni non hanno nulla a che vedere con la solidarietà e non apporteranno alcun cambiamento concreto alla vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze dirette e negative per i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

