Manifestazione Pro Pal a Lucca gli attivisti irrompono sui binari e bloccano il transito dei treni

Lucca, 22 settembre 2025 – La manifestazione Pro Pal a Lucca blocca la circolazione dei treni in stazione. Accade nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, dopo il corteo pacifico per le vie del centro al quale hanno partecipato centinaia di persone. Il gruppo di attivisti, dopo aver manifestato intonando cori e slogan per la liberazione della Palestina e la fine degli scontri a Gaza, è entrato all’interno della stazione ferroviaria di Lucca ed ha invaso i binari, bloccando di fatto la circolazione dei treni. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manifestazione Pro Pal a Lucca, gli attivisti irrompono sui binari e bloccano il transito dei treni

