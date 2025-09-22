Manifestazione pro-Gaza chiusa l' uscita autostradale di Calenzano VIDEO

Firenzetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia le persone che stamani, 22 settembre, si sono riunite a Calenzano nei pressi della rotonda in coincidenza dell'uscita della A1 per prendere parte alla manifestazione pro-Gaza. Le ripercussioni sul traffico veicolare sono state inevitabili, tant'è che Autostrade per l'Italia, sul proprio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Organizzatori: “Siamo 100 mila” - Gli organizzatori dello sciopero per Gaza: “Siamo 100 mila”; Manifestazione pro-Gaza, chiusa l'uscita autostradale di Calenzano; Chiusa stazione metro Termini per la manifestazione pro Palestina.

Chiusta stazione metro Termini per la manifestazione pro Palestina - Lo sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione palestinese nella striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, rischia di paralizzare Roma ... Come scrive romatoday.it

manifestazione pro gaza chiusaSciopero generale per Gaza, chiusa la fermata della metro di Termini - Lido e la Roma Nord, cancellazione di diversi treni regionali e ritardi di più di un ora anche sull'alta velocità, difficile trovare i taxi. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Pro Gaza Chiusa