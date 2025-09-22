Manifestazione per Gaza oggi a Napoli migliaia di persone in piazza Garibaldi tra cori e bandiere della Palestina
Migliaia di persone si sono già radunate in piazza Garibaldi a Napoli per prendere parte allo sciopero generale indetto da USB contro il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Ecco dove andare oggi a manifestare: l'elenco delle piazze d'Italia per Gaza (con mappa interattiva); Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Treni, Salvini: “L'adesione allo sciopero è bassa, riflettere sulla normativa”; Sciopero per Gaza – LIVE BLOG.
Sciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Segnala leggo.it
IL VIDEO - La manifestazione di Napoli per la Palestina libera - Tra i temi della protesta le spese militari e la richiesta di una maggiore sicurezza sul lavoro ... Da rainews.it