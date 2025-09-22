Manifestazione per Gaza oggi a Bologna | dove passa il corteo I collettivi bloccano l’Università | Dai porti agli atenei Oggi è sciopero
Bologna, 22 settembre 2025 – L’inizio del Cersaie nel distretto fieristico, lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base per chiedere lo “stop al genocidio”, con l’adesione di tutti i settori pubblici e privati, in particolare nel comparto dei trasporti pubblici e della scuola. E poi i tanti cantieri aperti lungo tutto il territorio cittadino. Quindi traffico e disagi. Come preannunciato oggi è un lunedì nero: in tutta Italia sono previsti cortei in 80 città e Bologna non è da meno. Il ritrovo dei collettivi è dalle 9, in ‘preconcentramento’, per defluire poi in piazza Maggiore alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
