Bologna, 22 settembre 2025 – L’inizio del Cersaie nel distretto fieristico, lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base per chiedere lo “stop al genocidio”, con l’adesione di tutti i settori pubblici e privati, in particolare nel comparto dei trasporti pubblici e della scuola. E poi i tanti cantieri aperti lungo tutto il territorio cittadino. Quindi traffico e disagi. Come preannunciato oggi è un lunedì nero: in tutta Italia sono previsti cortei in 80 città e Bologna non è da meno. Il ritrovo dei collettivi è dalle 9, in ‘preconcentramento’, per defluire poi in piazza Maggiore alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione per Gaza oggi a Bologna: dove passa il corteo. I collettivi bloccano l’Università: “Dai porti agli atenei. Oggi è sciopero”