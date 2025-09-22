Manifestazione per Gaza | a Milano la pioggia non ferma le migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale

Da Cadorna alla stazione Centrale hanno marciato migliaia di persone. Blocchi nei trasporti, scuole e università. Nel resto del paese piazze gremite e porti presidiati. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Manifestazione per Gaza: a Milano la pioggia non ferma le migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale

Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada.

"Siamo 20 mila" fanno sapere gli organizzatori della manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo partito da piazza dei Cinquecento sta ora sfilando su via Cavour. #IlMessaggero #manifestazione #notizia #roma

