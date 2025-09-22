Manifestazione Gaza Napoli occupati i binari della Stazione Centrale
I manifestanti hanno fatto irruzione all'interno della Stazione Centrale di Napoli, posizionandosi sui binari e bloccando la circolazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
La grande manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e contro la guerra portata avanti da Israele ha richiamato in strada migliaia di persone - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento https://ift.tt/mR0OFZQ - X Vai su X
Manifestazione Gaza Napoli, occupati i binari della Stazione Centrale; Sciopero per Gaza – LIVE BLOG; Mobilitazioni da Nord a Sud. Gli studenti con la Flotillia.
Manifestazione per Gaza oggi a Napoli, migliaia di persone in piazza Garibaldi tra cori e bandiere della Palestina - Migliaia di persone si sono già radunate in piazza Garibaldi a Napoli per prendere parte allo sciopero generale indetto da USB contro il genocidio a Gaza ... Si legge su fanpage.it
Sciopero per Gaza: tremila in corteo a Napoli, ferme 2 funicolari - Parte alle dieci il corteo che da Napoli fa sentire il suo urlo: "Stop al massacro in Palestina". Secondo napoli.repubblica.it