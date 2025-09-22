Manifestazione Gaza assalto alla stazione Tutto bloccato | fumogeni polizia Guerriglia urbana
La giornata di sciopero generale indetta dall’Unione Sindacale di Base in solidarietà con la popolazione palestinese è sfociata in scontri violenti a Milano. Il corteo, partito in mattinata da piazzale Cadorna sotto una pioggia battente, è arrivato fino alla Stazione Centrale, dove centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare gli ingressi per raggiungere i binari e bloccare il traffico ferroviario. Nella galleria delle Carrozze si è registrato il momento di massima tensione: una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne come armi improvvisate per sfondare porte e vetrate d’accesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Immagini della manifestazione per #Gaza a #Roma, il corteo è passato sotto la Tangenziale Est bloccando la circolazione, poi i manifestanti, al grido di "Free free Palestine" hanno proseguito la marcia - #scioperogenerale #GlobalSumudFlotilla #scioperogen - X Vai su X
“Siamo 20 mila” fanno sapere gli organizzatori della manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo partito da piazza dei Cinquecento sta ora sfilando su via Cavour. #IlMessaggero #manifestazione #notizia #roma - facebook.com Vai su Facebook
Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO; Guerriglia in Stazione Centrale, le reazioni: Scioperano per la pace e usano la violenza; Manifestazione pro-Pal in tutta Italia, a Milano assalto alla stazione centrale, scontri con la polizia. Meloni: indegno.
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: assalto all stazione Centrale. Dieci fermati e 60 agenti feriti. Meloni: «Immagini indegne» - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Si legge su msn.com
La manifestazione per Gaza a Milano finisce in guerriglia: scontri alla stazione centrale - La polizia è riuscita a sgomberare l'edificio ma il lancio di oggetti e lacrimogeni continua nelle vie limitrofe ... ilfoglio.it scrive