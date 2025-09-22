Manifestazione Gaza assalto alla stazione Tutto bloccato | fumogeni polizia Guerriglia urbana

La giornata di sciopero generale indetta dall’Unione Sindacale di Base in solidarietà con la popolazione palestinese è sfociata in scontri violenti a Milano. Il corteo, partito in mattinata da piazzale Cadorna sotto una pioggia battente, è arrivato fino alla Stazione Centrale, dove centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare gli ingressi per raggiungere i binari e bloccare il traffico ferroviario. Nella galleria delle Carrozze si è registrato il momento di massima tensione: una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne come armi improvvisate per sfondare porte e vetrate d’accesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

