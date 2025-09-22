Manifestazione a Roma oggi | sciopero generale e corteo in solidarietà con Gaza Segui la diretta

Aggiornamento: E’ possibile seguire la diretta della manifestazione qui: Questa mattina la capitale è al centro di una mobilitazione nazionale: l’Unione Sindacale di Base, insieme a realtà palestinesi e studentesche, ha indetto uno sciopero generale accompagnato da una manifestazione pubblica. L’iniziativa prende il via dalle ore 11 in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, e proseguirà in forma statica fino alle 15.30 lungo viale Enrico De Nicola. Secondo i promotori, l’obiettivo è esprimere sostegno alla resistenza palestinese e agli equipaggi della Global Sumud Flotilla, salpata nei giorni scorsi dalla Sicilia. 🔗 Leggi su Funweek.it

