Manifestazione a Milano per Gaza scontri con la polizia alla stazione Centrale | turisti in fuga
Tensioni al corteo a sostegno di Gaza a Milano, scontri tra un gruppetto di manifestanti e la polizia alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - milano
Strade chiuse a Milano per la manifestazione pro pal
Manifestazione pro Palestina, strade chiuse a Milano
Milano, protesta degli ambulanti di San Siro: annunciata manifestazione il 17 agosto
Manifestazione nella mattina di sabato 20 settembre 2025 a Milano all'interno della terza edizione di “Fake Week / Babele Milano” partita dalla Maura e giunta al Bosco Falck, promossa dal Comitato Difesa Bosco Falck che con altre numerose realtà promuovo - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, 19 settembre, si è svolto il 4° Raduno dei Gruppi di Cammino. L’iniziativa “Passi Green per la Salute” fa parte della manifestazione Milano Green Week. - X Vai su X
Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero generale per Gaza, in 30mila al corteo di Roma. Scontri a Milano.
Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia - Scontri in stazione Centrale a Milano durante la manifestazione in occasione dello sciopero per Gaza e la Palestina in zona Centrale. Scrive lapresse.it
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Secondo ilmattino.it