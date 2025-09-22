Manifestazione a Milano per Gaza scontri con la polizia alla stazione Centrale | turisti in fuga

Notizie.virgilio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensioni al corteo a sostegno di Gaza a Milano, scontri tra un gruppetto di manifestanti e la polizia alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

manifestazione a milano per gaza scontri con la polizia alla stazione centrale turisti in fuga

© Notizie.virgilio.it - Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga

In questa notizia si parla di: manifestazione - milano

Strade chiuse a Milano per la manifestazione pro pal

Manifestazione pro Palestina, strade chiuse a Milano

Milano, protesta degli ambulanti di San Siro: annunciata manifestazione il 17 agosto

Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero generale per Gaza, in 30mila al corteo di Roma. Scontri a Milano.

Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia - Scontri in stazione Centrale a Milano durante la manifestazione in occasione dello sciopero per Gaza e la Palestina in zona Centrale. Scrive lapresse.it

manifestazione milano gaza scontriSciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Milano Gaza Scontri