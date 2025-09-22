Manifestazione a Milano per Gaza in migliaia in corteo | Lì scendono razzi non acqua Stop al genocidio

In migliaia hanno aderito allo sciopero generale e sono scesi in piazza questa mattina, lunedì 22 settembre, a Milano per chiedere lo stop al genocidio che si sta consumando a Gaza, ribadire il sostegno alla Global Sumud Flotilla e chiedere al governo di prendere una posizione forte contro Israele. “Lì scendono razzi, non acqua. Stop al genocidio”, ha commentato una manifestante a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In migliaia a Milano al corteo per Gaza, 'bloccheremo tutto'; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città; Manifestazione a Milano per Gaza, in migliaia in corteo: Lì scendono razzi, non acqua. Stop al genocidio.

