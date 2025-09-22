Manichino anti Idf al parco | basta al massacro di Gaza
Al parco di via della Pace di Porto Sant’Elpidio è comparso, nottetempo, un manichino con caschetto, a richiamare i soldati israeliani autori del genocidio in corso a Gaza. Sono comparse anche scritte sui muri ‘Fuori gli americani dall’Italia’, sempre firmate ‘ Risorgere ’ e indirizzate ai soldati israeliani che "dopo aver sterminato una dozzina di innocenti palestinesi, vengono a rilassarsi nella nostra terra, le Marche e in Italia". L’associazione ‘Risorgere’ fa riferimento alla notizia della presenza dei militari dell’Idf in vacanza nelle Marche, a Porto San Giorgio e a Castignano, intorno a Ferragosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: manichino - anti
Meteolino Fanpage. . AKE’ & LIZALU CURVY GIRL CORSO MAZZINI 245 COSENZA NUOVI ARRIVI A/I 25/26 della linea AKE’ & LIZALU ‘con prezzi imbattibili!! Tantissime novità …vi aspettiamo ? - facebook.com Vai su Facebook
Manichino anti Idf al parco: basta al massacro di Gaza; Manichino di soldato israeliano impiccato: la minaccia nelle Marche; Manichino di soldato israeliano impiccato | la minaccia nelle Marche.
Manichino di soldato israeliano impiccato: la minaccia nelle Marche - Il fantoccio trovato a Porto Sant’Elpidio: il gruppo che ha rivendicato l’inquietante gesto fa riferimento esplicito alle vacanze in regione di soldati Idf ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Manichino di soldato israeliano impiccato in un parco di Porto Sant’Elpidio - Nella notte, all’interno del parco di via Pace, è comparso un manichino raffigurante un ... lanuovariviera.it scrive