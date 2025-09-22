Manichino anti Idf al parco | basta al massacro di Gaza

Al parco di via della Pace di Porto Sant’Elpidio è comparso, nottetempo, un manichino con caschetto, a richiamare i soldati israeliani autori del genocidio in corso a Gaza. Sono comparse anche scritte sui muri ‘Fuori gli americani dall’Italia’, sempre firmate ‘ Risorgere ’ e indirizzate ai soldati israeliani che "dopo aver sterminato una dozzina di innocenti palestinesi, vengono a rilassarsi nella nostra terra, le Marche e in Italia". L’associazione ‘Risorgere’ fa riferimento alla notizia della presenza dei militari dell’Idf in vacanza nelle Marche, a Porto San Giorgio e a Castignano, intorno a Ferragosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

