Mandragora segna ancora | una certezza per la Fiorentina e il fanta

Due gol in quattro giornate e una fantamedia da 7.8: il mediano viola si conferma un investimento sicuro per i fantallenatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mandragora segna ancora: una certezza per la Fiorentina e il fanta

Cagliari-Fiorentina 1-1, le pagelle: Mandragora (7) segna dalla panchina, Luperto (7) decisivo nel recupero, Kean (5,5)

Pagelle di Fiorentina-Como 1-2: Mandragora la sblocca, Kempf e Addai la ribaltano. Pongracic crolla nel finale - 2 i top e flop e le pagelle del match: Mandragora la sblocca dopo pochi minuti, nella ripresa il ribaltone firmato Kempf e Addai. Come scrive sport.virgilio.it

Fattori sulla Fiorentina: "Il mio centrocampo ideale? Fagioli e Mandragora con Fazzini" - Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della situazione riguardante la Fiorentina, società per la quale ha giocato e club nel quale è stato anche in veste di ... Si legge su tuttomercatoweb.com