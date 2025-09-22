Mandalorian e grogu | il trailer emozionante del ritorno in star wars

l'attesa per il nuovo film di star wars: "the mandalorian e grogu". Il franchise di Star Wars si prepara a tornare sul grande schermo dopo oltre sette anni dall'ultimo capitolo cinematografico. Con l'annuncio del film dedicato a Din Djarin e Grogu, basato sulla celebre serie tv The Mandalorian, cresce l'anticipazione tra i fan. La prima anticipazione ufficiale, sotto forma di trailer, mette in evidenza un'avventura ricca di azione e personaggi iconici. il trailer di "the mandalorian e grogu": le prime impressioni. La clip promozionale mostra i protagonisti impegnati in alcune missioni clandestine per i ranger della Nuova Repubblica.

Perché aspettiamo Star Wars: Starfighter quasi più di The Mandalorian & Grogu

Pedro pascal torna come din djarin nel film di mandalorian e grogu

Grogu ridimensiona le sue abilità in the mandalorian

