Mandalorian e grogu | il trailer della nuova avventura galattica di pedro pascal e baby yoda

il ritorno di star wars al cinema con il film "the mandalorian & grogu". Il panorama cinematografico dedicato a Star Wars si prepara a una nuova, importante tappa con l'uscita di un atteso film che riunisce i protagonisti più amati della saga. Dopo anni di assenza, Lucasfilm presenta il primo trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu, opera diretta da Jon Favreau. Il film promette di portare sul grande schermo le avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu, conosciuto come Baby Yoda, in un contesto ricco di azione e colpi di scena. anticipazioni dal trailer ufficiale. Il trailer, già virale tra gli appassionati, mostra sequenze che combinano spettacolarità e tensione.

