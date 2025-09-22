Il nuovo trailer di The Mandalorian e Grogu ha riacceso l’interesse dei fan, mostrando il ritorno di un elemento iconico della serie: il vecchio Razor Crest. La presenza di questa nave solleva domande riguardo alla sua origine e al motivo per cui appare nuovamente in scena, considerando che era stato distrutto durante la seconda stagione da Moff Gideon. Questo articolo analizza i dettagli sulla nuova imbarcazione di Din Djarin e le ragioni del suo ritorno. il ritorno del razor crest nel trailer di the mandalorian e grogu. Nel trailer appena diffuso, si può osservare Din Djarin alla guida di una nave molto simile al Razor Crest originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mandalorian e grogu: come din djarin riconquista la razor crest