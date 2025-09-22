Manchester United e Barcellona ai ferri corti per Rashford | scontro sulla valutazione un futuro in bilico

Manchester United e Barcellona in lotta per Rashford: scontro sulla valutazione, un futuro in bilico. Le ultimissime notizie Manchester United e Barcellona sono destinati a un braccio di ferro sulla valutazione di Marcus Rashford. Il Barcellona, dove l’attaccante inglese è attualmente in prestito, sta cercando di rendere permanente il suo acquisto con un’offerta di circa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manchester United e Barcellona ai ferri corti per Rashford: scontro sulla valutazione, un futuro in bilico

Barcellona, ritorno di fiamma del Manchester United per Frenkie De Jong: in estate l'offerta - Il centrocampista del Barcellona è da sempre un obiettivo dei Red Devils e nella prossime sessione di mercato, riportano i colleghi di ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Rashford in prestito dal Manchester United al Barcellona - Marcus Rashford passa in prestito dal Manchester United al Barcellona, con una opzione di acquisto. Lo riporta ansa.it