Mancano gli addetti biblioteca I comuni chiedono rinforzo al Maxi avviso Asmel
Maxi Avviso ASMEL 2025: per la prima volta anche Addetti Biblioteca tra i profili richiesti dai Comuni. 22.09.2025 – I Comuni italiani potranno contare sul quarto Maxi Avviso ASMEL per reclutare Addetti Biblioteca, figura inserita per la prima volta tra i profili selezionati su richiesta diretta degli Enti Locali, per far fronte alla crescente carenza di personale nelle biblioteche comunali. L’iniziativa, pubblicata sul portale InPA, prevede la formazione e l’aggiornamento di 37 elenchi di idonei per le assunzioni nei 4.678 Comuni soci Asmel. Per il profilo di Addetto Biblioteca è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato dal possesso di un attestato professionale di operatore di biblioteca eo da una esperienza lavorativa almeno triennale con qualifica tecnica corrispondente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
