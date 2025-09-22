Mancano gli addetti biblioteca I comuni chiedono rinforzo al Maxi avviso Asmel

Puntomagazine.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi Avviso ASMEL 2025: per la prima volta anche Addetti Biblioteca tra i profili richiesti dai Comuni. 22.09.2025  –  I Comuni italiani potranno contare sul  quarto Maxi Avviso ASMEL  per reclutare  Addetti Biblioteca, figura inserita per la prima volta tra i profili selezionati su richiesta diretta degli Enti Locali, per far fronte alla crescente carenza di personale nelle biblioteche comunali. L’iniziativa, pubblicata sul portale  InPA, prevede la formazione e l’aggiornamento di  37 elenchi di idonei  per le assunzioni nei 4.678 Comuni soci Asmel. Per il profilo di  Addetto Biblioteca  è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato dal possesso di un attestato professionale di operatore di biblioteca eo da una esperienza lavorativa almeno triennale con qualifica tecnica corrispondente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mancano - addetti

Mancano gli addetti biblioteca. I comuni chiedono rinforzo al maxi avviso Asmel; Politecnico di Bari, immatricolazioni record. Tasso di occupazione al 91%; Mancano i bibliotecari, la Braidense è a rischio.

Cerca Video su questo argomento: Mancano Addetti Biblioteca Comuni