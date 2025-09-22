Manageritalia da manager stazione radio e torre faro per Protezione civile di Lugo di Romagna
(Adnkronos) – E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia-Romagna nei confronti della società civile e del territorio. Sono stati consegnati oggi, negli spazi della Rocca Estense di Lugo di Romagna alla presenza della sindaca Elena Zannoni, una moderna stazione radio e una nuova torre faro per le emergenze. Due importanti impianti . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: manageritalia - manager
Dazi, Manageritalia: è allarme tra manager su rischi per economia europea e italiana
Estate, Manageritalia: ‘tra guerre e dazi manager meno spensierati e propensi a disconnessione’
Manageritalia. . Friday's Manager. Come farsi notare dai cacciatori di teste - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Pedretti (Direttore Marketing @manageritalia): «Secondo i manager toscani le problematiche principali delle aziende attualmente sono le incertezze globali, il rallentamento dell’economia, l’imprevedibilità delle norme». #MotoreItalia #Toscana #Networ - X Vai su X
I manager dell'Emilia-Romagna donano una stazione radio e una torre faro alla Protezione civile di Lugo; Matthew McConaughey svela il segreto del suo matrimonio: La misura del letto; Salone Nautico: firmata l’alleanza strategica tra Confindustria Nautica e Federagenti.
Manageritalia, da manager stazione radio e torre faro per Protezione civile di Lugo di Romagna - E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia- Si legge su adnkronos.com
Lugo, da Manageritalia Emilia-Romagna una torre faro e una stazione radio per la Protezione Civile - E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia- Secondo corriereromagna.it