Maltrattava l' ex coniuge arrestato 40enne

Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 40enne di Sirignano, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 2 anni di reclusione. Al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Già nel mese di agosto, coniuge e figli avevano abbandonato l'abitazione per motivi di sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

