Allagamenti e frane a Como e in Val Bormida. Nelle zone settentrionali del capoluogo lombardo sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure.

Maltempo, una donna dispersa nell'Alessandrino | Allerta arancione in Lombardia e Liguria | Forti temporali a Milano, esondato il Seveso