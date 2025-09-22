Maltempo sulla Liguria treni fermi
10.36 La perturbazione attiva sul Nord dell' Italia colpisce anche la Liguria, dove si registrano esondazioni e allagamenti Il Savonese e soprattutto la Valbormida i territori più colpiti dalle piogge. Sospeso localmente il traffico ferroviario sulla Savona-Alessandria e sulla Savona-Torino. Interrotta anche la linea Breil -Ventimiglia. Rallentamenti sulla Ventimiglia-Genova. Sul versante piemontese, scuole chiuse nell'Alessandrino.
