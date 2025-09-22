Maltempo su Lombardia Piemonte e Liguria | allagamenti nel Torinese a Savona guasti alla linea ferroviaria
Maltempo sulla Lombardia, sul Piemonte e sulla Liguria: allagamenti nel Torinese mentre a Savona si registrano guasti alla linea ferroviaria. Esonda il Bormida. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video
Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato
