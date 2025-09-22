Maltempo Sottocorona ne è certo | Fenomeni intensi anche nei prossimi giorni E sulle zone a rischio
Il meteorologo: “Ci sono stati interventi di prevenzione che aiutano ad attenuare l’impatto, ma in certi casi non bastano. Si sta lavorando, sì, ma questi sono lavori lenti. E siamo partiti con troppo ritardo”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: maltempo - sottocorona
"Maltempo e temperature giù". Sottocorona mostra la mappa che spiega tutto
Sottocorona: "Qualcosa cambia". Dove e quando torna il maltempo
Sottocorona: "Tornano temporali e maltempo esteso". Le previsioni
Ora l'autunno si fa sentire. #Sottocorona: "#Maltempo da allerta", ecco dove #22settembre #meteo - X Vai su X
Ancora sole e caldo estivo nel weekend, domenica torna il maltempo ? - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, Sottocorona avverte: "Arriva la botta di maltempo". Quando cambia tutto - C'è "una vera e propria perturbazione" che "parte da Nord e arriva ... Scrive iltempo.it
Meteo, Sottocorona: "Maltempo molto forte". Settembre batte subito un colpo - Torna in studio a La7 Paolo Sottocorona per le previsioni meteo di lunedì 1 settembre, giorno che segna "dal punto di vista meteorologico l'inizio dell'autunno. Segnala iltempo.it