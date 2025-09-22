Maltempo situazione estrema in Italia | nubifragi e frane esonda il fiume

Una violenta perturbazione atlantica ha colpito l’Italia settentrionale tra domenica e lunedì, portando piogge torrenziali, esondazioni e frane che hanno messo in ginocchio Liguria e Lombardia. La situazione più critica si è registrata nel Savonese, dove in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri di pioggia, causando l’esondazione del fiume Bormida e allagamenti diffusi. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione per la Liguria e per il Nord della Lombardia, mentre in altre regioni è stata confermata l’allerta gialla. Leggi anche: Mara Venier e Teo Mammucari, il siparietto provocatorio a “Domenica In” Savonese in ginocchio: piogge record e allagamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maltempo, situazione estrema in Italia: nubifragi e frane, esonda il fiume

In questa notizia si parla di: maltempo - situazione

Allerta maltempo in 7 regioni per temporali violenti, frana sulla strada per Cortina: la situazione in Italia

5mila fulmini in un’ora: Italia piegata dal maltempo. La situazione

Ancora allerta maltempo sul Comasco: situazione in peggioramento

Temporali e allagamenti in Lombardia: è allerta #meteo. Da #Milano a #Como, ecco la situazione #maltempo https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/forti-piogge-in-lombardia-e-allerta-maltempo-ecco-la-situazione-61b65f41-3604-4125-9166-9a4201 - X Vai su X

? EMERGENZA MALTEMPO ? A causa del maltempo e della situazione di emergenza che si è verificata in paese le seguenti vie sono rimaste senza luce e riscaldamento: - Via Salesea fino al 32 - Via 25 aprile - Via San Giovanni bosco - Via Fontanette - - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali: ecco dove; Meteo: Nuova Settimana estrema, tra violenti Temporali e picchi di 45°C, gli aggiornamenti; Meteo giugno 2025 tra caldo africano e temporali con grandine: che estate sarà? Fase climatica estrema, le previsioni.

Maltempo, allerta meteo su nove Regioni: 80mm pioggia in poche ore a nord di Milano, esonda il fiume Bormida a Savona - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Da leggo.it

Maltempo, oggi forti temporali: allerta arancione in Liguria e in Lombardia - Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. tg24.sky.it scrive